Деды Морозы на парашютах спустились с многоэтажки поздравить прохожих - ВИДЕО

30 декабря 2018 13:44

Группа парашютистов, переодетых Дедами Морозами, спустилась с 24-этажного дома-книжки на Арбате. Приземлившись, экстремалы поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и убегали, чтобы не быть обнаруженными полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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Деды Морозы на парашютах спустились с многоэтажки поздравить прохожих

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