Деды Морозы на парашютах спустились с многоэтажки поздравить прохожих - ВИДЕО

Группа парашютистов, переодетых Дедами Морозами, спустилась с 24-этажного дома-книжки на Арбате. Приземлившись, экстремалы поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и убегали, чтобы не быть обнаруженными полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нажмите на видео для просмотра:

