Деды Морозы на парашютах спустились с многоэтажки поздравить прохожих - ВИДЕО
30 декабря 2018 13:44 227
Группа парашютистов, переодетых Дедами Морозами, спустилась с 24-этажного дома-книжки на Арбате. Приземлившись, экстремалы поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и убегали, чтобы не быть обнаруженными полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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