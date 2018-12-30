В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

30 декабря 2018 14:55

В США неизвестные хакеры вывели из строя крупную типографию, в результате задерживается выпуск крупнейших американских изданий, в том числе Wall Street Journal, New-York Times и других, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Сообщается, что причиной всему послужил компьютерный вирус, который мгновенно распространился по всем этажам типографии. Технические специалисты пытаются устранить вредоносную программу последние три дня, но пока безуспешно, передает телеканал "Россия 24".

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