В России тренеры подрались прямо во время матча

Во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) произошла драка между тренерами команд. По ходу второго периода встречи МХЛ между "Тюменским Легионом" и "Стальными Лисами" главный тренер магнитогорской команды Дмитрий Стулов поспорил с одним из членов тренерского штаба "Легиона" насчет некоего эпизода матча, после чего между ними завязалась драка. Предположительно, оппонентом Стулова по драке стал главный тренер тюменской команды Владимир Гусев, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После окончания инцидента Стулов вернулся на скамейку запасных с разорванной рубашкой.

Тюменский Легион - Стальные лисы. Драка тренеров, порванная рубашка. До нового года - два дня. pic.twitter.com/ocL701cSIp - Артем Гаев (@gaevart) December 30, 2018

"Стальные Лисы" на данный момент занимают 4-е место в таблице Восточной конференции МХЛ, "Легион" идет на 13-й позиции.