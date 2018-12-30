Испания будет выплачивать по 400 евро мигрантам, которые вернутся в Мали
Председатель правительства Испании Педро Санчес согласовал с премьер-министром Мали Сулейманом Бойбе Маигой новую программу по возвращению мигрантов, в рамках которой желающим добровольно вернуться на родину Испания будет выплачивать материальную помощь в размере 400 евро.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Финансирование этой программы будет происходить совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), которая выделяет около 3,2 млн евро Испании на иммигрантские программы.
Предполагаются также отдельные предпринимательские субсидии в размере около 1000 евро. При этом подчеркивается, что возвращение не должно быть насильственным.
По официальным данным, на территории Испании проживает около 55 тысяч малийцев, что делает ее второй страной в Европе после Франции по размеру малийской общины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!