Названа сумма страховых выплат пострадавшим от протестов во Франции
30 декабря 2018 17:15 153
Страховые выплаты, полагающиеся пострадавшим от действий протестующих во Франции "желтых жилетов" владельцам собственности, могут достигать 150-200 миллионов евро, пишет газета Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает газета, по предварительным оценкам в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный владельцам сгоревших автомобилей и пострадавших от действий протестующих магазинов и ресторанов. Вместе с тем отмечается, что сумма ущерба может возрасти, так как акции протеста еще не приостановлены.
По данным издания, владельцы страховых компаний были приглашены на закрытую встречу в министерство экономики и финансов Франции, где их попросили принять "исключительные меры" для возмещения ущерба. Так, одной из таких мер может стать отказ компаний от страховых франшиз - сумм, не подлежащих возмещению страховщиком.
Сами владельцы страховых компаний заявляют, что пока не готовы покрывать ущерб "непонятно кому и непонятно как".
"Для оценки ущерба предпринимателей и ресторанов необходимо провести обсуждение", - заявил член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неде, слова которого приводит газета.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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