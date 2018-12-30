Названа сумма страховых выплат пострадавшим от протестов во Франции

Как сообщает газета, по предварительным оценкам в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный владельцам сгоревших автомобилей и пострадавших от действий протестующих магазинов и ресторанов. Вместе с тем отмечается, что сумма ущерба может возрасти, так как акции протеста еще не приостановлены.

По данным издания, владельцы страховых компаний были приглашены на закрытую встречу в министерство экономики и финансов Франции, где их попросили принять "исключительные меры" для возмещения ущерба. Так, одной из таких мер может стать отказ компаний от страховых франшиз - сумм, не подлежащих возмещению страховщиком.

Сами владельцы страховых компаний заявляют, что пока не готовы покрывать ущерб "непонятно кому и непонятно как".

"Для оценки ущерба предпринимателей и ресторанов необходимо провести обсуждение", - заявил член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неде, слова которого приводит газета.