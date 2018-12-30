ОАЭ могут возобновить полеты в Сирию

Национальные авиакомпании ОАЭ Emirates и Etihad airways перестали летать в Сирию в 2012 году после того, как Эмираты приняли решение прекратить отношения с сирийским правительством из-за подавления антиправительственных демонстраций. Однако сирийские авиакомпании продолжали летать из Сирии в Эмираты.