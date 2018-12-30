Семья из России погибла в аварии с фурой в Финляндии

В Финляндии в результате ДТП погибла семья туристов из России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Авария произошла днем 29 декабря возле города Оулу на севере Финляндии. Легковой автомобиль, в котором находились россияне, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой​​​.

Как сообщили РИА Новости, в результате столкновения погибли мужчина и женщина, оба 1980 года рождения, и их сын. Легковушка оказалась буквально смята. Российские власти были проинформированы о случившемся.

В финской полиции уточнили, что дорога была слякотной и скользкой, а у легкового автомобиля были хорошие зимние шины. Водитель грузовика не пострадал.