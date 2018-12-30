Трамп в 1998 году дал интервью инопланетянам в детском телешоу

Нынешний президент США Дональд Трамп в 1998 году снялся в детской телепередаче The Den, по сюжету которой он дает интервью двум инопланетянам Зигу и Загу, пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе интервью Трамп дает персонажам советы по покупке недвижимости, а также предупреждает их о "злобных дельцах".

"Они злы, они ужасны, они не спят по ночам, они ворочаются и потеют, размышляя, как воспользоваться вами", - предупреждает Трамп.

По окончании интервью персонажи благодарят Трампа за совет, но тот требует у Зига и Зага 20% акций в новом отеле, который они открыли по сюжету передачи. В итоге инопланетяне рассчитались с Трампом за совет 50 центами.