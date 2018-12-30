Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который завершился в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По итогам 21 тура 28-летний гроссмейстер набрал 17 очков, не проиграв ни одной партии. Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), третьим стал американец Хикару Накамура (14,5). Лучший из россиян Петр Свидлер занял пятое место (14).

Карлсен четвертый раз в карьере выиграл чемпионат мира по блицу (2009, 2014, 2017, 2018), что является лучшим результатом в истории.

Норвежец стал чемпионом мира в классических шахматах в 2013 году, победив индийца Вишванатана Ананда. После этого Карлсен трижды защищал титул в матчах против того же Ананда, россиянина Сергея Карякина и американца Фабиано Каруана.