Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет", - сказал Нетаньяху.

Он заявил об этом в ходе встречи с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро.