Криштиану Роналду не смог повторить ежегодный рекорд

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду впервые с 2010 года не сумел забить 50 мячей за календарный год. В 2018 году он во всех турнирах поразил ворота соперников 49 раз, и других возможностей отличиться в декабре у него уже не будет - футбол в Италии ушел на новогоднюю паузу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

28 мячей Роналду забил в составе мадридского "Реала", за который он выступал во второй половине прошлого сезона, 15 - за "Ювентус", а еще 6 - за сборную Португалии.

В 2010 году Роналду забил на один мяч меньше, чем в 2018 году - 48. Но с тех пор каждый год звездный португалец забивал не менее 50-ти мячей.

Тем не менее, Роналду возглавляет гонку бомбардиров текущего чемпионата Италии - на его счету 14 голов в матчах серии А. В последнем матче в 2018 году Криштиану Роналду забил гол на 2-й минуте и установил рекорд.