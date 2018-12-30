Пьяный россиянин избил члена экипажа самолета

Российские правоохранители задержали пассажира авиарейса Москва - Ростов-на-Дону, который курил на борту самолета и ударил члена экипажа. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Платов" поступила информация о том, что экипажу самолета рейса "Москва - Ростов-на-Дону", требуется помощь полицейских. Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание", - рассказала Волк.

По ее словам, в настоящее время хулиган задержан, в отношении него составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".