Победитель "Тур де Франс" получил орден Британской империи

Победителю "Тур де Франс-2018" Герейнту Томасу вручен орден Британской империи. Гонщик попал в список подданных Соединенного королевства, добившихся в 2018 году выдающихся успехов. Томас стал офицером ордена Британской империи, в 2009 году ему было присуждено звание кавалера ордена за выступления на Олимпийских играх в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Томас стал третьим британцем, выигравшим "Тур де Франс", и первым валлийцем, которому покорилось данное достижение.

"Это невероятная честь. Я всегда буду помнить 2018 год благодаря всему тому, чего я достиг на "Критериум Дофине" и в особенности - на "Туре". Это глазурь на торте, и я благодарен всем тем, кто помог мне вновь получить это признание. Я с нетерпением жду 2019-й, потому что наша команда собирается снова вершить историю", - сказал Томас.

Напомним, что Герейнт Томас пятым в истории выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс".