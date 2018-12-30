В Петербурге автомобиль наехал на группу людей

30 декабря 2018 21:11

На Невском проспекте в Петербурге Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления ГИБДД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной информации, ДТП произошло в 17.25 мск на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

"Произошло столкновение двух транспортных средств: Mercedes и Subaru Forester с последующим наездом автомобиля Mercedes на шесть пешеходов. В результате ДТП тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11-13 лет", - говорится в сообщении.

Личности пострадавших устанавливаются. На месте работают инспекторы ДПС и скорая помощь.
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az