Итальянский парламент принял госбюджет на 2019 год

Парламент Италии окончательно одобрил в воскресенье в третьем чтении правительственный законопроект о госбюджете на 2019 год, который чуть было не привел к острому конфликту между Римом и Брюсселем и введению со стороны Европейской комиссии процедуры чрезмерного дефицита бюджета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За одобрение госбюджета на следующий финансовый год, а также трехлетнего бюджета на 2019-2021 годы, проголосовали 313 членов Палаты депутатов, против высказались 70 парламентариев.

Эти документы обретут силу закона сразу после их подписания президентом республики Серджо Маттареллой.

Главными положениями госбюджета стали отказ от предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию.

Первоначальный проект госбюджета, предусматривавший заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, правительство Джузеппе Конте одобрило еще 15 октября. Однако этот документ вызвал весьма серьезную критику со стороны Еврокомиссии и был ей отклонен. После длительных и сложных переговоров Рим и Брюссель 19 декабря все-таки согласовали компромиссный вариант, в котором дефицит бюджета был снижен до 2,04% ВВП. Скорректированный документ предусматривает также сокращение госдолга Италии до 130,7% ВВП и рост самого ВВП на 1%. Таким образом Риму удалось избежать начала процедуры чрезмерного дефицита бюджета.

После этого законопроект поступил на рассмотрение в парламент Италии. Времени для его принятия оставалось совсем немного, так как не позднее 31 декабря закон должен быть представлен на подпись главе государства. В итоге правительство Конте вынуждено было прибегнуть к практике одобрения спорного документа в увязке с голосованием по вопросу о доверии кабинету министров. Парламент трижды выносил в этой связи вотум доверия правительству, причем в последний раз в минувшую субботу.

По мнению оппозиции, такая позиция кабинета Конте фактически не позволила парламентариям обсудить госбюджет по существу и рассмотреть сотни представленных к нему поправок. В этой связи руководители левоцентристской Демократической партии направили официальное обращение в Конституционный суд Италии, потребовав признать действия правительства противоречащими основному закону страны. В субботу депутаты-демократы провели митинг протеста у стен парламентского Дворца Монтечиторио.

Не менее острая критика раздалась и с правого политического фланга. Парламентарии партии "Вперед, Италия" попытались сорвать голосование в палате депутатов, надев на себя жилеты синего цвета с надписью "Хватит налогов". Заблокировать принятие госбюджета им не удалось, однако лидер партии, экс-премьер Сильвио Берлускони предупредил, что уже в начале 2019 года его сторонники проведут серию манифестаций протеста по всей Италии. Сама идея использования "синих жилетов", недвусмысленно напоминающих о "желтых жилетах" во Франции, призвана продемонстрировать серьезность намерений оппозиционеров.

