Побережье Курил завалило селедкой - ВИДЕО

30 декабря 2018 22:17

Жители острова Итуруп сняли на видео массовый выброс сельди на берег, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. На записи видно, что побережье усыпано тысячами рыб. При этом местные жители ходят вдоль моря с пакетами и собирают "улов".
"Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка! Рыбачим!" - комментирует происходящее автор видео.
Причины произошедшего пока неизвестны.
 

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