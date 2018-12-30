Драка в торговом центре во Флориде: пострадали 18 человек

30 декабря 2018 22:31

Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде, сообщает портал Click Orlando, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, инцидент произошел в субботу вечером. Полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте центра, но по прибытии правоохранители выяснили, что перестрелки не было, а завязалась драка между мужчиной и женщиной.

"Оказалось, что выстрелов не было... Просто несколько стульев упали на пол", - приводит портал слова представителя офиса шерифа округа Ориндж Джоуи Армстронга.
В ходе потасовки 18 человек получили легкие травмы, из них восемь человек были отправлены в больницу. Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.
 

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