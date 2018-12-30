Драка в торговом центре во Флориде: пострадали 18 человек

Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде, сообщает портал Click Orlando, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, инцидент произошел в субботу вечером. Полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте центра, но по прибытии правоохранители выяснили, что перестрелки не было, а завязалась драка между мужчиной и женщиной.



"Оказалось, что выстрелов не было... Просто несколько стульев упали на пол", - приводит портал слова представителя офиса шерифа округа Ориндж Джоуи Армстронга.

В ходе потасовки 18 человек получили легкие травмы, из них восемь человек были отправлены в больницу. Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

