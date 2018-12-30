"Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" одержал уверенную победу в последнем матче в чемпионате Англии в 2018 году. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы забила три мяча "Саутгемптону" на выезде, но сохранить свои ворота сухими не сумел. Соавтором мяча стал украинский футболист Александр Зинченко, которому испанский тренер доверил место в старте. На 37-й минуте Зичненко неудачно принял мяч и тут же его потерял, чем воспользовались хозяева поля и сравняли счет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Тем не менее, еще до перерыва "Сити" еще дважды отличились в матче и в итоге удержать победу, которая позволила им вернуться на втрое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
После матча Гвардиола заявил, что Зинченко - лучший игрок матча, ведь после ошибки он не стал прятаться. В раздевалке Хосеп сказал футболистам, чтобы они брали пример с украинца. Отметим, что Зичненко отметился результативной передачей в моменте с третьим мячом.
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:3
Голы: Сильва (10), Уорд-Проуз (45, аг), Агуэро (45) - Хейбьерг (37)
"Саутгемптон": Маккарти, Рэмзи, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Уорд-Проуз, Эльюнусси, Остин (Лонг, 68).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо (Уокер, 86), Сильва, Марез (Сане, 84), Агуэро (Габриэл Жезус, 73), Стерлинг.
Предупреждения: Агуэро (32), Остин (58), Компани (72), Беднарек (73), Данило (78).
Удаление: Хейбьерг (85).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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