В Таиланде за три дня в ДТП погибли более 180 человек

В Таиланде за период с 27 по 29 декабря в дорожно-транспортных происшествиях погибли 182 человека, кроме того 1690 - пострадали. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее данным, за три дня новогодних праздников произошло 1633 аварии, что тем не менее меньше чем за аналогичный период прошлого года - 1702 случая.

Одними из самых распространенных причин ДТП стали вождение в нетрезвом виде и значительное превышение скорости. В большинстве случаев в авариях участвовали мотоциклисты. Наибольшее число смертельных ДТП произошло в северо-восточной провинции Кхон Каен, больше всего пострадавших на севере - в Чиангмае.

На третий день новогодних праздников стражи порядка задержали 165 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Более 45,6 тысяч мотоциклистов оштрафованы за вождение без шлемов и почти 42,6 тысяч водителей ездили без водительских прав.