Британия планирует создать военные базы в Азии и Карибском регионе

Великобритания планирует создать новые военные базы в Азии и Карибском регионе после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем максимально увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие. Мы изучаем такие возможности не только на Дальнем Востоке, но также и в регионе Карибского моря", - сказал министр.

Сам Уильямсон не уточнил, в каких конкретно странах Лондон хочет создать военные базы, однако источник в окружении министра заявил изданию, что это могут быть Сингапур и Бруней в регионе Южно-Китайского моря, а также Гайана и британская заморская территория Монтсеррат в Карибском регионе.

По словам главы оборонного ведомства, Великобритания должна дать другим странам понять, что вновь становится "глобальной державой" и отказывается от начатой в 1968 году политики сворачивания своих военных баз, расположенных "к востоку от Суэца", в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии. Министр полагает, что выход из состава ЕС даст Соединенному Королевству возможность играть "на международной арене ту роль, которой мир от нее ждет" и значительно укрепить отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, а также карибскими странами.