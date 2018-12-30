У Лионеля Месси прервалась феноменальная забивная серия

Лионель Месси стал единственным футболистом, кому удалось за календарный 2018 год забить более 50 мячей. Аргентинский форвард "Барселоны" за 12 месяцев наколотил в ворота соперников 51 мяч, учитывая голы за клуб и сборную. Но все же одна из серий Лионеля все же прервалась - впервые за 11 лет он не забил ни одного мяча головой. В последний раз Месси завершал год без забитых мячей головой в 2007-м, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кстати, из 15 голов в текущем чемпионате Испании и 34 - в прошлом, Месси только четырежды сумел отличился правой ногой. Все остальные залетели в стеку после касания левой. Зависимость от рабочей ноги заметили испанские СМИ, а легендарный бразилец Пеле заявил, что Месси не заслуживает "Золотого мяча", играя только одной ногой.