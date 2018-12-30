На Филиппинах из-за шторма погибло по меньшей мере 22 человека
30 декабря 2018 23:43 117
Не менее 22 человек погибли во время шторма, который охватил центральные филиппинские острова в эти выходные, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Большинство погибших стали жертвами наводнения и оползней, которые возникли в результате обрушившихся на район Биколе и Восточные Висаи проливных дождей.
До начала шторма более 22 тысяч людей покинули свои дома, а те, которые остались, оказались заблокированными в затопленных районах. Для их спасения власти направили военных.
Шторм уничтожил некоторые мосты, а также урожай на полях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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