На Филиппинах из-за шторма погибло по меньшей мере 22 человека

Не менее 22 человек погибли во время шторма, который охватил центральные филиппинские острова в эти выходные, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Большинство погибших стали жертвами наводнения и оползней, которые возникли в результате обрушившихся на район Биколе и Восточные Висаи проливных дождей.

До начала шторма более 22 тысяч людей покинули свои дома, а те, которые остались, оказались заблокированными в затопленных районах. Для их спасения власти направили военных.

Шторм уничтожил некоторые мосты, а также урожай на полях.