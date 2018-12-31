Взрыв газа в российском Магнитогорске: повреждены 48 квартир

В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске повреждены 48 квартир, где жили 110 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось что около 4.00 мск в жилом 10-этажном доме в Магнитогорске Челябинской области произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли, 10 жильцов извлечены из-под завалов живыми.

В результате взрыва газа произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 7 и 6 подъездами. Повреждены 48 квартир, проводится эвакуация жильцов трех подъездов (с шестого по восьмой), сообщает МЧС РФ.

