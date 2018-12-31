ДТП с автобусом в Мексике: девять человек погибли и десятки ранены

31 декабря 2018 08:20

Крупное ДТП с пассажирским автобусом унесло жизни девяти человек в Мексике, десятки получили ранения, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения штата Гуанахуато, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла в городе Леон. Автобус перевернулся и свалился в овраг. Всего в салоне находились 68 человек, из которых 59 получили ранения той или иной степени.
Среди погибших - беременная женщина, новорожденный малыш и девочка 14 лет.
Медики оценивают состояние семи пострадавших как очень тяжелое.
 

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