США официально вышли из ЮНЕСКО

Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вашингтон оставляет за собой статус наблюдателя, однако более не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия.

В 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию, обвинив ее в антиамериканизме и расточительстве. В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО. Причиной нынешнего выхода стали, в частности, разногласия по арабо-израильскому конфликту.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам - ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", - заявила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В Кремле решение США о выходе из ЮНЕСКО назвали "печальной новостью".

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 года.

ЮНЕСКО является правопреемником международного комитета Лиги Наций по вопросам интеллектуального сотрудничества и его исполнительного учреждения - Международного института интеллектуального сотрудничества.

Среди вопросов, которые охватывает деятельность организации: проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров, проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы.

Основные направления деятельности представлены в пяти программных секторах: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.

