В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan
Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, арестованный 19 ноября по подозрению в финансовых нарушениях Карлос Гон останется в Токийской тюрьме до 11 января 2019 года.
Карлос Гон был арестован с его ближайшим помощником, входившим в совет директоров Nissan Грэгом Келли, которого прокуратура считает виновным в содействии Гону при уклонении от налогов. Однако 25 декабря Келли был освобожден под залог в 70 миллионов иен (около 635 тысяч долларов).
Сумма сокрытых Гоном от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.
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