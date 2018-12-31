В Техасе при обстреле автомобиля погиб семилетний ребенок

Неизвестный в американском штате Техас открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина и четверо ее дочерей, семилетняя девочка погибла, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Звонок об инциденте поступил в офис шерифа в воскресенье в 07.15 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу по машине, отъезжавшей от магазина Walmart.

В результате погибла семилетняя девочка, еще один маленький ребенок был ранен осколком стекла, их мать получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.

Полиция продолжает расследовать преступление.

