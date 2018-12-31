Трамп упрекнул Обаму в постройке забора вокруг своего особняка

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Барака Обаму в постройке трехметрового забора вокруг его особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент (Барак) и миссис (Мишель) Обамы построили и имеют десятифутовую (трехметровую) стену вокруг своего особняка. Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности. США нужно то же самое, но чуть большая версия", - написал Трамп в своем Twitter.

Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.

