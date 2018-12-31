Израильтянка помогла обнаружить уникальные древнеримские бюсты

Жительница израильского города Бейт-Шеан во время прогулки обнаружила каменную голову мужчины, оказавшуюся одним из двух бюстов римской эпохи, возраст которых составляет около 1,7 тысячи лет, заявили археологи Управления древностей Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Женщина прогуливалась в парке вблизи древних руин, когда увидела голову, которая виднелась из-под земли. В результате ее любознательность помогла обнаружить два бюста римской эпохи, изготовленные примерно 1,7 тысячи лет назад.

Скульптуры, высеченные из известняка, были найдены в Бейт-Шеане - городе, расположенном в Иорданской долине Израиля, где проходила не одна археологическая экспедиция. Но такая находка встретилась впервые. Специалисты Управления древностей датируют найденные мужские скульптуры поздним римским периодом (III-IV века нашей эры), уточняется в сообщении.

По словам доктора Эйтана Кляйна, заместителя главы отдела по предотвращению краж Управления древностей, "неизвестный мастер смог передать уникальные лица, прически и детали одежды в каменных изваяниях".

Редкие находки доставлены в лабораторию Управления древностей для реставрации и дальнейшего изучения, говорится в пресс-релизе ведомства.

