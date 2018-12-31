В Украине начинается президентская гонка

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Согласно конституции, выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Многие политики и эксперты на Украине опасались, что президентские выборы отложат из-за введенного в ряде областей страны военного положения, однако чтобы избежать спекуляции на этот счет, Верховная рада отдельным решением назначила дату выборов на 31 марта 2019 года.

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану очередных выборов президента, регистрировать кандидатов комиссия должна в течение пяти дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля. При этом до 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования. Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.