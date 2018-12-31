Взрыв в жилом доме в России, много погибших и раненых - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Три человека погибли при взрыве газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми. Об этом, как передает Day.Az, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, все живые. Еще два человека погибли", - сказал представитель МЧС. В ведомстве добавили, что из-под завалов извлекли одного ребенка, его вместе с остальными направили в медицинские учреждения на осмотр.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что взрыв привел к обрушению подъезда с 1 по 10 этажи, под завалами могут находиться люди.

"Ведется разбор завалов. Под завалами могут находиться люди. Точное число пострадавших устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов пострадавшего дома.

"На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления МЧС России по Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Магнитогорске достигает минус 17 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра - два метра в секунду

Представитель МЧС отметил, что из дома, где произошел взрыв, на данный момент эвакуированы 16 человек.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

"В Магнитогорске на проспекте Карла Маркса в газифицированном десятиэтажном панельном двенадцатиподъездном жилом доме 1973 года постройки произошло обрушение перекрытий с третьего по 10-й этажи над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек", - сообщили в МЧС. Всего в доме 622 квартиры.