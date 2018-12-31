Трамп отправляет в Турцию своего помощника

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом в Турцию 8-9 января 2019 года. Как передаёт Trend об этом в понедельник сообщили турецкие СМИ.

Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик 26 декабря заявил, что Болтон посетит Турцию после Нового года и обсудит с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии. В свою очередь Болтон заявил 28 декабря, что во время своей поездки в Турцию и Израиль в январе обсудит следующий этап борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) после вывода войск США из Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой ВС США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.