В Афганистане военные ликвидировали 28 террористов ИГ

По меньшей мере 28 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были ликвидированы в результате воздушного удара афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает министерство обороны Афганистана в Twitter.

Согласно заявлению, воздушная операция проводилась над тайным убежищем боевиков в деревне Шалхи в районе Ачин, провинция Нангархар.

Как уточняет министерство, среди ликвидированных боевиков были трое главарей ИГ.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.