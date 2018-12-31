Михаил Гусман получил почетное звание

Первые почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоены 15 представителям СМИ, в том числе первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и бывшему руководителю агентства, председателю правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Фонда ВАРП, президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту указа, звания присвоены "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Кроме того, почетные звания получили, в частности, генеральный директор и главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, ведущий цикловой телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, шеф-фотограф московского бюро информационного агентства Associated Press Александр Земляниченко. В числе награжденных также гендир ОТР Анатолий Лысенко, политический обозреватель отдела международной информации "Российской газеты" Всеволод Овчинников, спецкор телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев и гендир, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Тем же указом президент присвоил семерым представителям СМИ почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ".

Новые почетные звания

В июле 2018 года Путин подписал указ, согласно которому установлены новые почетные звания - "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ" - и утверждены положения об этих наградах. Согласно положениям, почетные звания присваиваются журналистам и редакторам, работникам связи, средств массовой информации и массовых коммуникаций за личные заслуги. Звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии отраслевых наград (поощрений) федеральных и региональных органов власти.

Вопрос о почетном звании для заслуженных представителей прессы поднял глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на встрече президента РФ с главными редакторами российских СМИ, приуроченной ко Дню российской печати в январе этого года. Он отметил, что действующая в России система госнаград, к которым относятся и почетные звания, не включает непосредственно профессию журналиста, в результате чего поощрение представителей прессы осуществляется через звания "Заслуженного работника культуры РФ" или "Заслуженного работника связи РФ".

Почетные звания является одной из форм поощрения заслуг граждан перед государством. Они были учреждены указом президента от 30 декабря 1995 года. Позднее в систему госнаград вносились изменения и уточнения, в частности указом от 7 сентября 2010 года "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" и другими актами. До последнего времени в законодательстве было предусмотрено более 60 почетных званий для заслуженных работников той или иной сферы.