В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Более 1,2 тысячи человек вернулись за сутки в Сирию из Ливана и Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в понедельник, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1294 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 398 человек (женщин - 120, детей - 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 896 человек (женщин - 269, детей - 457)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в свои дома вернулись 446 внутренних переселенцев.

Добавляется, что Фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию на пункте пропуска "Абу-эд-Духур" провинции Идлиб, в ходе которой было выданы 100 одеял и одна тонна хлеба. Кроме того, в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и Абу-Эд-Духур провинции Идлиб медицинская помощь оказана 237 жителям.

Кроме того, инженерные подразделения разминировали 10,7 гектаров территории, а также обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предмета (ВОП).