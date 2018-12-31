Трамп похвалил себя за действия США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.

"Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем", - заявил Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что "ИГ почти изгнано", а США "медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГ".

Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.