Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В канун Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, согласно которому "если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного крупнее". Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолетов В-2.
Шутка вызвала множество критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.
"Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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