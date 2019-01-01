Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



В канун Нового года на площади Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Военные оставили в Twitter сообщение, согласно которому "если будет необходимо, мы готовы уронить что-нибудь намного крупнее". Сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолетов В-2.



Шутка вызвала множество критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Спустя некоторое время сообщение было удалено из сервиса микроблогов.

"Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении в Twitter.