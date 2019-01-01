Наезд автомобиля на пешеходов в Токио: пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", сообщили японские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NHK, среди пострадавших - один подросток, который находится без сознания.

Инцидент произошел на пешеходной улице Такэсита-дори, недалеко от главного в Токио синтоистского храма Мэйдзи-дзингу, куда японцы направлялись для встречи Нового года.

По сообщению агентства Киодо, автомобиль, на котором был совершен наезд на пешеходов, был арендован в городе Осака. Водитель попытался скрыться, но через 20 минут был задержан полицией.

На допросе 21-летний Кадзухиро Кусакабэ, который на арендованном автомобиле с номерными знаками города Осака стал давить пешеходов на оживленной улице Такэсита-дори, заявил, что его поступок стал местью за "смертную казнь". Вместе с тем, как отмечает агентство, пока неясно, имел ли он в виду казнь какого-то конкретного человека или практику исполнения смертных приговоров в Японии в целом.