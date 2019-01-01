В московском Парке Горького обрушился переход, много пострадавших - ВИДЕО

1 января 2019 08:27

В Москве произошло обрушение пешеходного перехода через каток в Парке Горького.

Состояние пострадавших при обрушении моста в Парке им. Горького в Москве в новогоднюю ночь оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы их жизням нет, сообщили  РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает Day.Az.

"В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжелых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия в Парке Горького присутствует достаточное число медицинских служб, врачи начали оказывать помощь в течение нескольких минут после случившегося.

"Медицинская помощь оказывается в полном объёме. На месте в парке Горького продолжают дежурить бригады скорой медицинской помощи, в случае обращений помощь будет оказана незамедлительно", - добавили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться с причинами обрушения перехода в Парке Горького.
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В московском Парке Горького обрушился переход

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