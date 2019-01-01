Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, заявила, что уходит в отставку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В середине августа в связи с многочисленными жалобами против Уайт было начато внутреннее расследование. Как сообщает телеканал NBC, сотрудники ведомства жаловались, что пресс-секретарь заставляла их покупать колготки и другие личные вещи, забирать одежду из химчистки, бронировать посещения визажиста, а также помогать с работой над документами по ипотеке.
"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом... Для меня это было честью и привилегией", - написала Уайт в Twitter.
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Военный источник сообщил, что временно исполняющим обязанности пресс-секретаря будет назначен Чарльз Саммер.
Уайт стала пресс-секретарем Пентагона в апреле 2017 года.
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