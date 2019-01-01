В Манчестере три человека получили ножевые ранения
1 января 2019 09:11 89
Три человека получили ножевые ранения в результате инцидента в новогоднюю ночь на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, задержан один подозреваемый, сообщила транспортная полиция Манчестера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы продолжаем разбираться с инцидентом на станции Виктория. Станция в настоящий момент закрыта. Полицейские работают на месте происшествия, один человек арестован", - сообщила полиция на странице в Twitter.
По данным ряда СМИ, в результате инцидента пострадали один мужчина, женщина, а также один полицейский.
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