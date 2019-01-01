Оползни в Индонезии:погибли не меньше восьми человек
1 января 2019 09:24 48
По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода оползней на западе Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции Агуса Прийо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник. Под завалами оказались 34 дома, по меньшей мере восемь человек погибли.
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