В аэропорту Амстердама задержали пассажира, угрожавшего взорвать бомбу

Пассажир, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, арестован, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за угроз пассажира, заявившего, что у него есть взрывное устройство, правоохранители эвакуировали один из залов для вылета в Схипхоле.

Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.

