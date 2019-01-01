В аэропорту Амстердама задержали пассажира, угрожавшего взорвать бомбу

1 января 2019 09:29

Пассажир, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, арестован, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что из-за угроз пассажира, заявившего, что у него есть взрывное устройство, правоохранители эвакуировали один из залов для вылета в Схипхоле.
Отмечается, что нормальная работа аэропорта возобновлена.
 

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