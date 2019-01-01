В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей

Пожар происходит на судне-автомобилевозе, следующем из Японии на Гавайские острова, команда готовится покинуть борт, сообщает портал Hawaii News Now со ссылкой на береговую охрану США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса. Сообщается, что четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

На помощь Sincerity Ace направился самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.

