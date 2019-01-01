Как Tesla собирает Model 3 - ВИДЕО

1 января 2019 10:06

Основанная Илоном Маском компания Tesla сняла видеоролик, который демонстрирует процесс сборки электромобиля Model 3. Примечательно, что съемка ведется изнутри автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Видео снято на заводе во Фримонте (США, Калифорния). В процессе сборки частично задействованы роботы.

Также сообщается, что Tesla Model 3 состоит из более чем 10 тысяч деталей.

Нажмите на видео для просмотра:
Как Tesla собирает Model 3

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