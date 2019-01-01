Мэй пообещала «новую главу» в истории Британии

1 января 2019 10:08

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в своем предновогоднем обращении к жителям страны, что Великобританию ждет "новая глава" после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новый год - это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу", - сказала Мэй.

В обращении британский премьер также подчеркнула, что сделка по Brexit, которую она и ее команда согласовали с Европейским союзом, отвечает требованиям жителей страны, а также соответствует референдуму 2016 года.

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