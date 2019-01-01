Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии
1 января 2019 10:24 147
Президент США Дональд Трамп предоставил американским войскам четыре месяца для того, чтобы выйти из Сирии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, во время своего визита в Ирак Трамп провел встречу с командующими операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая нацелена на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ). В газете рассказали, что в ходе этой беседы Трамп заверил их, что у американских войск есть четыре месяца, чтобы покинуть Сирию.
Первоначально предполагалось, что вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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