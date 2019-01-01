Ученые нашли лекарство от болезни Стивена Хокинга

Ученые Альбертского университета (Канада) нашли препарат, который значительно замедляет развитие бокового амиотрофического склероза, или болезни Лу Герига, которой страдал британский физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте минувшего года.

Об этом сообщается на сайте университета, пишет Realist, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Существующие методы лечения останавливают прогрессирование этого заболевания лишь на несколько месяцев.

Препарат, называемый телбивудином, действует на фермент SOD1, который у 20% больных наследственной формой амиотрофического склероза функционирует неправильно.

SOD1 участвует в обезвреживании одной из активных форм кислорода - супероксид-анионов. Дефектный фермент обладает токсическими свойствами, повреждая двигательные нейроны.

Телбивудин уже используется как противовирусное средство для борьбы с гепатитом В.

Доказано, что этот препарат безопасен для пациентов, и более чем вероятно, что его одобрят для нового клинического применения.

Боковой амиотрофический склероз - неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение нервных клеток моторной коры головного мозга и двигательных нейронов.

В результате возникает паралич и развивается атрофия мышц. Больные умирают от инфекции дыхательных путей или прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.