Оппозиция и "желтые жилеты" раскритиковали новогоднее обращение Макрона

Новогоднее обращение президента Франции Эмманюэля Макрона отличалось непреклонностью по отношению к тем, кто продолжает протесты во Франции, а также отсутствием заявлений касательно возможных социально-экономических мер. Все это не нашло понимания со стороны оппозиционеров и представителей движения "желтых жилетов", которые выступили с критикой заявлений главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В то время, как нация нуждалась в умиротворении, в возвышенном и братском видении, главе государства - арбитре, французы в новогоднем обращении наблюдали заявления главы клана, идеолога глобализации и профессора нравоучения", - говорится в заявлении партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она же в личном Twitter позволила себе гораздо менее сдержанные высказывания, назвав Макрона "обманщиком" и "пироманом", намекая на то, что своей речью он, вероятно, не остудил пыл граждан страны, оставшихся недовольными после анонсированных реформ.

За "менторский тон" и "отрыв от общества" глава государства удостоился критики многих политиков, причем как правого, так и левого толка. В частности, упреки в Twitter прозвучали от лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, а также главы правого движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. "Раз нет референдума, французы вынесут вердикт на европейских выборах", - подчеркнул Дюпон-Эньян, напоминая о том, что президент в своей речи не затронул тему так называемого референдума гражданской инициативы (R.I.C.), который "желтые жилеты" требуют проводить на постоянной основе для решения государственных вопросов. Представители партии "Республиканцы" в свою очередь заострили внимание на том, что Макрон не упомянул ничего о планах сократить государственные расходы на представителей власти, а также отметили несоответствие его слов о европейском курсе тому, что правительство приняло бюджет с уровнем дефицита, превышающим допустимый в еврозоне.

Недовольство также вызвали его слова о "полной ненависти толпе", которые хоть и были адресованы тем, кто за время манифестаций успел отметиться расистскими и хулиганскими выходками, но которые в итоге отнесли на свой счет участники протестов. "Он снова разжег огонь, он заявил, что больше ничего не будет делать, чтобы помочь нам. Если он больше ничего не собирается делать, мы останемся здесь, как и было решено", - приводит Agence France-Presseслова одного из "желтых жилетов" по имени Марк, который вместе с десятком соратников смотрел обращение президента на автостраде, где они организовали пикет. "Похоже, что он сам все еще не понимает, что движется к диктатуре", - прокомментировала позицию Макрона другая участница протестов по имени Фабьен.

"Во время обращения 2019 года я увидел президента, который стоит на своем, наступает, который верит в нашу страну, такую, какая она есть, с ее сильными и слабыми сторонами", - заявил главный делегат президентской партии "Республика на марше" Станисла Герини. "Отчетливой и смелой" назвал речь главы государства министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, который согласился с утверждением о необходимости для французов "стать хозяевами своей жизни".

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в свою очередь отметил желание Макрона на фоне "обещаний демагогов и фальшивых новостей предпочесть правду". "Вместо отставки выбрать надежду. С Эмманюэлем Макроном - за работу!" - написал Кастанера в Twitter.