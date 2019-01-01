Взрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выживших - ФОТО

В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания. Участники посменно разбирают завалы. Продолжается работа межведомственного оперативного штаба. Об этом сообщили в МЧС РФ по Челябинской области, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным на 6 утра по киевскому времени с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек.

"Из них 7 человек погибли (детей нет), 5 - спасены (в том числе 1 ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек", - отметили в МЧС.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах.